Final Fantasy 7, il cosplay di Tifa firmato HaneAme sembra uscire dallo schermo

Final Fantasy 7 torna ad essere l'ispirazione per il cosplay che proponiamo in questo caso, in particolare la solita Tifa, interpretata qui dall'ottima HaneAme che davvero ne mette in scena una versione che sembra praticamente uscita dallo schermo.

Abbiamo già avuto modo di vedere questa cosplayer in azione con varie altre interpretazioni molto convincenti, ma questa Tifa stupisce comunque per la fedeltà con cui viene impersonata dalla modella. Hane Ame (o haneame_cos, come viene conosciuta nel suo account Instagram) riesce veramente a dare vita a uno dei cosplay più vicini al personaggio virtuale che si siano visti, e di Tifa ne abbiamo visti parecchi.

Dalla ricostruzione del costume al fisico fino ai lineamenti e alla posa, tutto sembra veramente emergere dal celebre RPG nipponico di Square Enix, compresa la particolare posizione assunta dai capelli, che a quanto pare ha rappresentato uno degli elementi più difficili da riprodurre, avendo richiesto "centinaia di tentativi" in base a quanto riferito dalla stessa cosplayer nel messaggio a corredo delle immagini.

C'è peraltro da dire che questa Tifa sembra essere più vicina al personaggio originale di Final Fantasy 7 che non a quello leggermente rivisto di Final Fantasy 7 Remake, per motivi facilmente deducibili guardando le foto. In ogni caso, può essere associato tranquillamente a entrambi i giochi.

