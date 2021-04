Inazuma Eleven: Great Road of Heroes rimandato ancora, nuovo video su Nintendo Switch

Inazuma Eleven: Great Road of Heroes, prima noto semplicemente come Inazuma Eleven Ares, è stato rimandato ancora da Level-5 e arriverà addirittura nel 2023, proseguendo la lunga odissea del gioco in questione, che nel frattempo è tornato a mostrarsi in video nella versione Nintendo Switch.

Il video è stato pubblicato dal presidente di Level-5, Akihiro Hino, che con l'occasione ha fornito ulteriori dettagli sul gioco, il cui sviluppo sta assumendo dei contorni veramente impressionanti, in termini di ritardo e lunghezza dei lavori. Inazuma Eleven Ares era previsto inizialmente addirittura per il 2018, ma è poi andato incontro a numerosi posticipi che lo porteranno a due anni da ora, anche se non si capisce esattamente per quale motivo stia incontrando tutti questi problemi.

Non è peraltro l'unico progetto che è stato rimandato o ha avuto problemi presso il medesimo team nipponico, che evidentemente è stato messo in ulteriore difficoltà anche dalla pandemia da Covid-19, ma Inazuma Eleven è diventato una sorta di mito per quanto riguarda i ritardi accumulati.

Il titolo, basato sulla celebre serie animata, è previsto per Nintendo Switch, PS4 e piattaforme mobile, anche se a questo punto è possibile venga spostato direttamente su PS5 visto che quando dovrebbe arrivare, tra un paio di anni, la console Sony precedente potrebbe essere considerata ormai "obsoleta", o quasi. In ogni caso, possiamo vedere qualche scena di gameplay nel video riportato qui sopra.