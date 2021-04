Sony presenterà un nuovo Xperia il 14 aprile

Sony sta per presentare un nuovo Xperia il 14 aprile, con un evento che comincia ad essere pubblicizzato sulla pagina online ufficiale dei dispositivi mobile della compagnia nipponica, probabilmente con un video in streaming su YouTube.

È emerso un banner pubblicitario sulla pagina YouTube di Xperia che punta al 14 aprile, e questo al momento è tutto quello che sappiamo, ma è probabile che l'evento sia una presentazione del dispositivo noto come Xperia 1 III, il quale non è ancora stato annunciato ufficialmente ma ricorre nelle voci di corridoio già da qualche tempo, per quanto riguarda Sony.

In base a quanto emerso, sempre da fonti assolutamente non ufficiali, dovrebbe rappresentare un flagship tra gli smartphone di Sony, caratterizzato da un display da 6,5 pollici 4K OLED a 21:9, 120 Hz di refresh rate e una fotocamera con lenti periscopiche sviluppata internamente dalla divisione CyberShot di Sony.

In termini di processore, dovrebbe affidarsi al Qualcomm Snapdragon 888, con RAM fino a 16 GB e archivio interno da 512 GB. Tra le altre caratteristiche, si parla di batteria da 5000 mAh, slot per schede SD e jack per le cuffie. Dovrebbe insomma trattarsi di un dispositivo al pari di vari altri smartphone flagship da parte di altre compagnie e anche il prezzo non dovrebbe essere da meno, visto che si parla di circa 1370 dollari al lancio, poco più di quanto costava in effetti l'Xperia 1 II (circa 1200 dollari). A questo punto, non resta che attendere il 14 aprile per saperne di più.