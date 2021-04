Watch Dogs: Legion su PS5 e Xbox Series X|S a 60 fps con un prossimo aggiornamento

Watch Dogs: Legion su PS5 e Xbox Series X|S otterrà un upgrade specificamente next gen per andare a 60 fps, questo è quanto stato confermato da Ubisoft, anche se non ci sono ancora informazioni precise sulla tempistica di rilascio.

Lathieeshe Thillainathan e JP Cambiotti, rispettivamente Live Producer e Online Director di Ubisoft responsabili di Watch Dogs Legion, hanno preso parte di recente una sessione di AMA su Reddit durante la quale hanno risposto a vari quesiti da parte del pubblico, facendo emergere la notizia in questione.

"I 60 frame al secondo su console next gen sono in sviluppo e ne annunceremo la data di uscita precisa tra i nostri prossimi aggiornamenti previsti", hanno affermato gli sviluppatori. Non è chiaro se la caratteristica sia prevista anche per Xbox Series S, ma è probabile che l'aggiornamento sia per tutte e tre le piattaforme sul mercato.

Attualmente, Watch Dogs Legion va a 30 fps sia su PS5 che su Xbox Series X|S: sulle console maggiori, la risoluzione è 4K dinamica con l'uso anche di ray tracing su tutte e tre le piattaforme e le performance sono effettivamente pari su queste, al di là di una variazione di risoluzione che scende a 1080p su Xbox Series S, ma mantenendo praticamente le stesse caratteristiche.

Trattandosi già di risoluzione dinamica, è possibile che i 60 frame al secondo possano essere ottenuti abbassando tale valore ulteriormente, o posizionandola fissa a una valore più basso rispetto ai 4K posti come target ideale attualmente, staremo a vedere.

Nel frattempo, abbiamo visto i contenuti gratuiti in arrivo in base ai programmi di Ubisoft, mentre potete ottenere maggiori informazioni sul gioco leggendo la recensione di Watch Dogs Legion.