Xbox Series X|S e One: tanti sconti sui giochi con le Offerte di Primavera

Xbox Series X|S e Xbox One ottengono in questi giorni una grande quantità di sconti grazie alle Offerte di Primavera, iniziate nella serata di ieri e destinate ad andare avanti fino al 15 aprile 2021.

Si tratta davvero di tanti giochi in sconto per Xbox Series X|S e Xbox One, per cui vi rimandiamo a questo link per poter vedere l'elenco completo, diviso in pagine, direttamente dallo Store ufficiale Microsoft. In ogni caso, ci limitiamo qui ad evidenziare alcuni dei titoli più interessanti, ma il consiglio è comunque di guardare direttamente di persona perché sarebbe impossibile riportare tutto in questa news.

Comunque, fra le offerte particolarmente interessanti riportiamo DOOM Eternal Deluxe Edition a 32,99 euro, Assassin's Creed Valhalla a 45,49 euro, NBA 2K21 a 20,99 euro, Watch Dogs: Legion a 34,99 euro, Red Dead Redemption 2 a 26,99 euro, Marvel's Avengers a 34,99 euro e vari altri, di cui riportiamo alcuni qui sotto: