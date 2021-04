In attesa del debutto di Magic: The Gathering - Strixhaven vi mostriamo quattro carte in esclusiva.

Vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni delle principali caratteristiche di Strixhaven, ovvero il nuovo set di Magic: The Gathering che debutterà in formato digitale su Arena (PC e Mobile) il 15 aprile mentre in formato cartaceo il 23 aprile. Oggi, invece, grazie a Wizards of the Coast vi possiamo mostrare un pezzo delle novità che comporranno il set, andando a partecipare alla fase di anteprime delle carte che termineranno il prossimo 9 aprile. Siamo quindi pronti per mostravi quattro carte in esclusiva di Magic: The Gathering - Strixhaven.

Giocare alla Grande Magic: The Gathering - Strixhaven: Giocare alla Grande La prima carta è Giocare alla Grande, Istantaneo a costo 2 mana di cui uno verde. Giocare la carta permette di assegnare a una creatura un segnalino +2/+2 e la keyword Raggiungere (che permette a una creatura di difendere gli attacchi da creature con Volare) fino alla fine del turno e un segnalino +1/+1 senza limite di tempo. Una buona carta dunque, che entra nell'annovero delle ottime carte di mana verde a basso costo. Considerando il meta attuale, è possibile che questa carta veda molto gioco sia in Standard che in Historic su mazzi legati alla tribe Elfi e/o a mazzi che puntano sulle sinergie con Vorinclex.

Latro del Bayou Magic: The Gathering - Strixhaven: Latro del Bayou Rimanendo sempre in tema di mana verde, la seconda carta è Latro del Bayou. Una carta creatura Canide Pianta a costo 2 di cui uno verde. Latro del Bayou è un 5/4 che per essere giocata richiede un costo addizionale di 3 mana incolori o il sacrificio di una creatura. Una carta molto interessante che potrebbe vedere gioco in molti mazzi del meta attuale che riempiono la board fin da subito di creature e token. Poter sacrificare una creatura a basso costo per giocare un 5/4 a turno due può diventare un'ottima wincon da inserire nei primi turni.

Tentacoli Divoratori Magic: The Gathering - Strixhaven: Tentacoli Divoratori Rimaniamo sempre in casa Foreste con Tentacoli Divoratori, una Stregoneria a costo 2 di cui uno verde. La magia permette di selezionare una creatura che controlliamo e di far infliggere danno danno pari alla sua forza a una creatura o a un planeswalker dell'avversario. Se la creatura o il planeswalker bersagliato muore per il danno inflitto guadagnerete due punti vita. Una carta molto interessante che, nonostante non sia un Istantaneo, potrebbe essere un ottimo removal su creature a inizio partita e su planeswalker in late game.