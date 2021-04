Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma di Beke Jacoba ci ricorda che è quasi Pasqua

Bunny Bulma torna a invadere prepotentemente queste pagine con il cosplay realizzato da Beke Jacoba, l'ennesimo ispirato a celebre personaggio di Dragon Ball.

Beke ha scelto questa mise per via dell'imminente Pasqua, ma si tratta ovviamente solo dell'ultima cosplayer che interpreta il personaggio comparso sulle pagine del manga di Akira Toriyama.

Prima della modella australiana abbiamo infatti potuto ammirare le Bunny Bulma di Meg Turney, di Oikatsudon e di Hannah Stuart, solo per citarne alcune.

La grande popolarità di questa versione di Bulma dipende ovviamente dalla mise sensuale, scelta non a caso nell'opera originale da una trovata di Oolong, il porcellino antropomorfo in grado di trasformarsi in qualsiasi cosa.