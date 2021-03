The Witcher Stagione 2: riprese terminate, uscita sempre più vicina?

I fan di The Witcher saranno felici di sapere che lo show di Netflix ha concluso le riprese della Stagione 2. O almeno questo è quanto viene segnalato da Jacqueline Rathore, la hair designer personale di Henry Cavill, attore che interpreta il protagonista della serie, Geralt di Rivia.

La fine delle riprese significa che The Witcher Stagione 2 è pronto a passare alla fase di post-produzione. L'uscita su Netflix di questa nuova stagione, quindi, è sempre più vicina. Per il momento non si tratta di informazioni propriamente ufficiali, ricordiamo. Non abbiamo inoltre alcun tipo di potenziale data di uscita per la serie.

In ogni caso, è un sollievo sapere che The Witcher Stagione 2 sta procedendo: il COVID-19 ha più volte bloccato le riprese e l'uscita è di certo stata rimandata per questo. Inoltre, Cavill ha avuto un incidente al piede lo scorso anno, che ha ritardato ancora di più la lavorazione.

La prima Stagione di The Witcher di Netflix è stata molto amata dal pubblico e ha avuto effetti positivi anche su altri media. Sia The Witcher 3 Wild Hunt di CD Projekt RED che la saga di romanzi originale di Andrzej Sapkowski hanno visto un incremento nelle vendite.

Per quanto riguarda la Stagione 2, sulla base del cast e della sinossi svelati recentemente, pare che seguirà le vicende del primo romanzo, come era lecito aspettarsi.