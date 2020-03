Amouranth, la sexy streamer è stata bannata di nuovo da Twitch

Amouranth, una delle streamer più famose di Twitch, è stata nuovamente bannata dalla piattaforma, anche se non è ancora chiaro per quale motivo né se la ragazza sia intenzionata a tornare in attività sul servizio di streaming o meno, anche se considerando la popolarità ottenuto è difficile pensare che non lo faccia.



Amuranth non è propriamente nota per i suoi gameplay e per l'abilità dimostrata in ambito videoludico ma è una streamer davvero molto dotata e capace sul fronte del cosplay, in particolare, ambito dal quale deriva in gran parte la sua popolarità.



Dopo aver interpretato un'infinità di eroine varie, tra fumetti e videogiochi, la ragazza è ormai una vera e propria celebrità tra gli streamer, ma questo non la tiene al sicuro dai ban di Twitch, come successo tempo fa (peraltro facendo crescere i suoi seguaci a dismisura) e anche di recente, proprio qualche ora fa.



Non è ancora noto il motivo del ban ma ulteriori informazioni verranno fornite in seguito, nel frattempo la streamer sembra essere ancora attiva sugli altri social, dove continua a promuovere il proprio Patreon.



C'è da dire che Kaitlyn Siragusa, questo il vero nome di Amouranth, si distingue spesso per comportamenti non proprio consoni, spesso associati alle sue mise decisamente provocanti, come quando è stata cacciata da un negozio durante un bizzarro streaming Outdoor per vestita troppo sexy e scambiata per una prostituta, o qualcosa del genere.