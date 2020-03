Calenda rivaluta i videogiochi come passatempo per i figli, o quasi

L'ex-ministro Carlo Calenda aveva fatto parlare di sé su queste pagine per una posizione alquanto drastica contro i videogiochi, assunta in un'esternazione di diversi mesi fa, ma sembra che nel frattempo abbia nettamente rivalutato le possibilità offerte dall'intrattenimento elettronico per i propri figli.



A fine 2018, l'ex-ministro e fondatore del partito Azione finì in mezzo alle polemiche per una sua affermazione nella quale indicava nei videogiochi una delle causa dell'analfabetismo dei giovani. A rivedere tale messaggio ora, sembra che la situazione sia cambiata parecchio con le più recenti esternazioni.



Costretto (in maniera lodevole, dal punto di vista civico) a casa coi figli dall'attuale situazione di crisi per l'epidemia da Coronavirus, il fondatore del partito Azione si è sfogato su Twitter, dimostrando ancora una volta un utilizzo decisamente informale di tale sistema di comunicazione, come potete vedere nel tweet riportato qui sotto.



Calenda, parlando delle chat dei genitori e dell'esistenza di un programma indoor di allenamento per educazione fisica da far seguire ai figli, evidentemente provato dalla prolungata convivenza tra le quattro mura, è sbottato: "Dopo avergli fatto fare gli esercizi di conversione da cm/dm in km etc, dovrei metterli a fare le flessioni!! Mo compro wi, ps4 come se non ci fosse un domani"



Ovviamente va presa come una sorta di provocazione o battuta, ma è simpatico notare come l'uomo politico abbia deciso di prendere in considerazione i videogiochi piuttosto che perdersi tra le istruzioni delle chat dei genitori su WhatsApp e i programmi per uno stile di vita sano da far seguire ai figli in questi giorni di ritiro forzato in casa.



Da notare peraltro la mitica console "wi", che se non è una versione contraffatta a forte rischio di soppressione da parte di Nintendo potrebbe dimostrare come la mitica Wii sia ancora considerata un simbolo videoludico, accanto ovviamente all'immancabile PS4. Che dire: dopo tante polemiche e addirittura una dura posizione ufficiale di AESVI sull'affermazione del 2018, accogliamo con piacere questo cambio di idea da parte di Calenda.





State lontani dalle chat dei genitori. Viola mi ha informato che esiste un programma indoor di allenamento figli. Dopo avergli fatto fare gli esercizi di conversione da cm/dm in km etc, dovrei metterli a fare le flessioni!! Mo compro wi, ps4 come se non ci fosse un domani. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) March 12, 2020