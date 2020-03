Dr Disrespect rimane su Twitch grazie un nuovo contratto pluriennale

Dr Disrespect è destinato a rimanere un volto importate di Twitch, non solo per la sua grande passione per la piattaforma, comunicata più volte durante i suoi streaming, ma anche grazie a un ricco contratto pluriennale recentemente siglato con la piattaforma di Amazon.



Si attendeva la conferma da alcuni giorni, visto che c'era stato qualche accenno al riguardo da parte del celebre streamer, ma l'annuncio è arrivato oggi attraverso il video riportato qui sotto. Ovviamente non sono stati svelati i termini economici e gli accordi precisi, ma a quanto pare Dr Disrespect rimarrà legato a Twitch ancora per qualche anno almeno, visto che il nuovo contratto si estende per alcuni anni.



Dopo l'accordo con Pokimane, che a quanto pare ha anche lei firmato un ricco contratto che la lega alla piattaforma, anche Dr Disrespect rimane dunque nella scuderia Twitch. È evidente che Amazon ha avviato una nuova politica tesa a mantenere le sue celebrità sulla piattaforma streaming, dopo un notevole esodo registrato negli ultimi mesi tra Ninja che è passato a Mixer e vari altri streamer famosi.



È possibile anche che alle decisioni di Pokimane e Dr Disrespect abbia contribuito anche l'andamento non proprio sfavillante delle altre piattaforme, con lo streaming targato Microsoft che sembra non decollare come dovrebbe.



Di fatto, il sospetto è sempre lo stesso: ovvero che gli accordi economici siano determinanti e considerando la popolarità di certi personaggi è certo che Twitch abbia voluto investire in maniera massiccia per mantenere alcune di quelle che sono diventate delle vere e proprie celebrità sulla propria piattaforma.