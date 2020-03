Epic Games acquisisce un team di animazione che ha lavorato anche a God Of War e Hellblade

Epic Games ha messo a segno un'altra interessante acquisizione in ambito tecnico grazie all'accordo raggiunto con Cubic Motion, una compagnia specializzata in modellazione e animazione 3D, che ha collaborato anche a titoli molto conosciuti come God of War e Hellblade: Senua's Sacrifice.



Cubic Motion verrà probabilmente impiegata per ampliare gli strumenti all'interno di Unreal Engine, o comunque in connessione con i team tecnici di sviluppo per il celebre motore grafico di Epic Games, considerando le potenzialità offerte dalla sue soluzioni.



Si tratta soprattutto di animazioni facciali: Cubic è specialista nell'utilizzo degli strumenti di motion capture e nell'elaborazione dei dati raccolti da questi per la ricostruzione quanto più fedele possibile di espressioni e movimenti dei volti.



I risultati, in effetti, sono ben visibili nei suddetti giochi che fanno parte del portfolio della compagnia, ovvero God of War e Hellblade: Senua's Sacrifice, due titoli che hanno, in particolare, una resa molto realistica dei volti e delle espressioni.



"Crediamo che combinando in maniera organica l'Unreal Engine di Epic con la 3Lateral facial rig e le soluzioni tecnologiche di Cubic si possa ottenere la risposta alla sfida posta dalla creatività con Unreal Engine", ha affermato Kim Libreri, CTO di Epic Games.



Tutti i dipendenti di Cubic Motion rimarranno al loro posto nella compagnia, a quanto pare, con questa che semplicemente diventerà completamente controllata da Epic Games e con la probabile annessione al team di sviluppo di Unreal Engine.