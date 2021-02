Trono di Spade: I Venti dell'Inverno prosegue, Martin ha scritto centinaia di pagine

George R.R. Martin ha condiviso un nuovo update per il libro I Venti dell'Inverno de Il Trono di Spade (A Song of Ice and Fire - Le cronache del ghiaccio e del fuoco). La saga è già stata "conclusa" dalla serie TV di HBO, Game of Thrones, ma lo scrittore sta ancora ultimando la versione cartacea. Martin ha rivelato ora di aver scritto "centinaia e centinaia" di pagine del libro nel 2020. Possiamo quindi dire che uscirà a breve?

No, pare di no. Martin ha infatti spiegato che, pur avendo fatto molteplici progressi con I Venti dell'Inverno, vi sono "centinaia di pagine ancora da scrivere per portare il romanzo a una conclusione soddisfacente". Martin considera comunque il 2020 come "il miglior anno che abbia mai speso su I Venti dell'Inverno sin da quanto lo ha iniziato".

Spera di raggiungere questa "conclusione soddisfacente" nel 2021, ma per il momento Martin non vuole dare certezze ai propri lettori in quanto "ogni volta che lo faccio, degli stronzi su internet la prendono come una 'promessa', e poi aspettano il momento giusto per crocifiggermi se manco la scadenza. Tutto quello che dirò è che sono speranzoso."

Martin ha spiegato che il COVID-19 ha avuto un impatto su di lui e sulla famiglia, e ha sottolineato di avere "una marea di altre cose da fare". Lo scorso anno, Martin aveva sperato che sia l'epidemia che I Venti dell'Inverno vedessero la propria fine nel 2021. Speriamo che sia così.

Sempre a tema Trono di Spade: HBO sta considerano altri spin-off, come la Ribellione di Robert.