Super Mario 3D World + Bowser's Fury convince nei voti di Famitsu

Super Mario 3D World + Bowser's Fury ha convinto pienamente la rivista giapponese Famitsu, che nel numero 1679 lo ha premiato con un 36/40. Ai redattori sembra essere piaciuto particolarmente, tanto da avergli dato due nove, un otto e un dieci (i voti di Famitsu sono la somma dei voti di quattro redattori).

Nonostante il numero esiguo di giochi recensiti è stata una buona settimana in termini di qualità dei giochi, con Little Nightmares II che porta a casa un 33/40 e New Star Manager che raggiunge comunque un dignitoso 30/40.

Leggiamo l'elenco completo delle recensioni con relativi giudizi: