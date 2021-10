PS5: il bug dell'installazione dei giochi PS4 a quanto pare è tornato

Un bug che affliggeva PS5 relativo all'installazione dei giochi PS4 potrebbe essere tornato alla carica, stando alle segnalazioni di diversi utenti su Reddit.

Il problema in questione si manifestava quando veniva eseguita la conversione di un gioco per PS4 con disco alla versione per PS5. In alcuni casi la console erroneamente installava entrambe le versioni, occupando così molto spazio nell'SSD e richiedendo all'utente di eliminare manualmente quella in eccesso.

Il sopracitato bug era stato risolto da Sony con un aggiornamento del firmware pubblicato lo scorso febbraio, ma, come riportano i colleghi di VGC, sembrerebbe essersi manifestato nuovamente con determinati giochi, tra cui Nioh, No Man's Sky e Death Stranding Director's Cut, stando alle segnalazioni di alcuni utenti su Reddit.

PS5

Ad esempio, nel subreddit di Death Stranding un giocatore afferma che la sua PS5 ogni giorno installa la versione PS4 della Director's Cut e che deve cancellare ogni volta manualmente. E il problema è stato confermato anche da altri utenti nei commenti.

Non parliamo di un bug che impedisce di giocare, ma sicuramente è molto fastidioso. La speranza è ovviamente che Sony pubblichi quanto prima un nuovo update per PS5 che risolva il problema, magari stavolta in via definitiva.

Nel frattempo il PlayStation Store su PS5 si è aggiornato con la nuova sezione "Nuovi giochi", ecco cos'è e come funziona.