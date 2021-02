PS5: aggiornamento di sistema 20.02-02.50.00 disponibile

Sony ha lanciato l'aggiornamento di sistema 20.02-02.50.00 per PS5, che risolve diversi problemi, nonostante il peso non proprio enorme. Le dimensioni del download sono infatti soltanto di 860MB. Fortunatamente non migliora solo la stabilità (che comunque viene citata nella nota di rilascio), come spesso avviene per i firmware intermedi, ma anche un grave bug legato ai giochi di PS4 installati da disco.

Sostanzialmente ora PS5 non installerà più la versione PS4 di un gioco se si è passati alla versione di nuova generazione, ma scaricherà direttamente quest'ultima.

Leggiamo la stringata nota di rilascio dell'aggiornamento di sistema 20.02-02.50.00 di PS5:

The following issue was resolved: The PS4 version of the game was sometimes installed from the PS4 game disc even after upgrading the disc version of a PS4 game to the PS5 version.

This system software update improves system performance

Come sempre PS5 scaricherà in automatico l'aggiornamento quando vi collegherete alla rete, oppure potete scaricarlo a mano e installarlo usando una pendrive USB partendo dalla pagina ufficiale degli aggiornamenti firmware della console.