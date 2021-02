Populus Run, la recensione di un endless run con una marcia in più

C'è stato un periodo in cui su App Store il genere degli endless run era quello che andava per la maggiore, e a guardare le classifiche di gradimento si tratta di un filone ancora oggi piuttosto forte e popolare fra gli utenti. La formula è semplice: si corre cercando di arrivare il più lontano possibile, mentre lo scenario cambia in maniera casuale introducendo ostacoli di vario genere.

Gameplay

Corri, schiva e salta: le meccaniche alla base del gameplay di Populus Run non differiscono più di tanto rispetto alla maggior parte dei running game disponibili su iOS, ma a cambiare è il contesto. In primo luogo non si tratta di una corsa infinita con elementi random, bensì di livelli dotati di una precisa caratterizzazione, con un inizio e una fine (nonché svariati checkpoint e finanche boss fight), collocati all'interno di una lunga campagna.

In secondo luogo, a correre non è un singolo personaggio, bensì un variopinto gruppo di persone. Sembra quasi di guardare dei tizi qualsiasi che un bel giorno decidono di allenarsi, si mettono addosso abiti improbabili e partono con grande entusiasmo. Solo che in questo caso non stramazzano al suolo dopo poche centinaia di metri, bensì continuano a correre finché non sbattono contro un ostacolo.

Come novelli protagonisti di un qualsiasi episodio di Katamari, lungo il cammino incontreremo altre persone che potremo coinvolgere nella corsa, dando vita a un assembramento anche piuttosto numeroso di atleti improvvisati che sfrecciano su di una strada sospesa nel vuoto, un luogo da sogno costellato da visioni diverse a seconda del caso, spesso ciambelle o hamburger giganti.

Sbattere contro questi oggetti non soddisferà i nostri appetiti, bensì implicherà l'eliminazione di uno o più componenti del gruppo, così come la collisione con i bordi della strada o con altri ostacoli. Dovremo dunque evitarli per preservare la squadra e arrivare al traguardo con un numero minimo di personaggi, calcolando al meglio i tempi e facendo i conti con un sistema di controllo a base inerziale non proprio semplicissimo da governare.