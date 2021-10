Song in the Smoke, la recensione del coinvolgente survival in realtà virtuale

Possiamo affermarlo con certezza dopo esserci misurati con la recensione di Song in the Smoke , un titolo ambientato in una preistoria dai tratti mitologici che si affida alla realtà virtuale e a una struttura a livelli per offrirci una sfida alla sopravvivenza da una parte più coinvolgente e dall'altra meno dispersiva.

Il genere survival è sovraffollato, spesso a causa di titoli che si limitano a cambiare nell'estetica, nella difficoltà o nel bilanciamento, ma non nella sostanza. Non manca di certo, però, lo spazio per dire qualcosa di nuovo, magari mescolando generi differenti.

Crafting

Il crafting di Song in the Smoke è essenziale ma si integra perfettamente nel bilanciamento del gioco

Song in the Smoke, disponibile per 29.99 Euro anche per Oculus Quest in versione stand alone e PSVR, è un survival piuttosto lineare, scandito da livelli abbastanza ampi, ma dai confini ben delimitati che girano tutti intorno alla necessità di trovare tre pietre magiche fluttuanti che sono necessarie per progredire. Struttura classica, insomma, con tanto di boss che possono eliminarci con un paio di colpi, ma fusa con le meccaniche di un vero survival che non può certo mancare di una componente crafting.

Il sistema non è particolarmente complesso, ma in questo modo risulta fedele al contesto preistorico, con una ventina di oggetti, alcuni dei quali si evolvono in base alla qualità delle materie prime utilizzate, e si incastra bene nel bilanciamento di un titolo che non prevede rifugi impenetrabili e ci costringe a fare continuamente i conti con sonno, freddo, fame e creature ostili. Tutto da vivere in prima persona grazie alla realtà virtuale che rende un'esperienza di questo genere ancora più coinvolgente.

Tocca a noi trasformare un osso in un martello, assemblare un coltello, schiacciare ingredienti con il pestello per ottenere cure, intagliare un arco o ricavare la carne o altre risorse da un animale ucciso. Si fa tutto a mano, compreso il posizionare le nove grandi pietre che servono, assieme a corteccia e legna adatta, per costruire un focolare, necessario per dormire al sicuro, recuperare un maggior quantitativo di salute e salvare la partita. Ed è tutto sensato e necessario per arrivare in salute all'appuntamento con i combattimenti che sono già impegnativi con creature tutto sommato innocue come lo sbraitatore e si fanno letali, in un paio di colpi, con i boss.

I gesti che siamo chiamati a compiere sono piuttosto approssimativi, ma sono sufficienti per creare l'illusione di essere noi a fare le cose e sono pensati in funzione di tempistiche che si incastrano nell'ottimo bilanciamento di un titolo che non ci concede lunghe pause. D'altronde non prevede rifugi protetti o l'accumulo di risorse. Quasi tutto deve stare nell'inventario che ci portiamo addosso e dobbiamo essere preparati fronteggiare situazioni sempre più complicate, laddove può essere necessario assemblare al volo una torcia in piena notte o rimpiazzare rapidamente una mazza che si è rotta nel bel mezzo di un combattimento.