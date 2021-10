Squid Game: petizione chiede la censura in Italia, spinta dalla crisi della genitorialità

Squid Game sta creando dei fenomeni di emulazione tra i più piccoli, per questo è stata lanciata una petizione che ne chiede la censura in Italia. Ad avviare la crociata contro la serie Netflix è stata la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza dalla Fondazione Carolina (dedicata a Carolina Picchio, la prima vittima italiana di Cyberbullismo confermata nel nostro paese).

Il testo della petizione, firmata da quasi 2.500 persone al momento di scrivere questa notizia, è eloquente sugli obiettivi che si propone:

"Di fronte allo sgomento di mamme e maestre delle scuole materne non bastano i buoni propositi, ma serve un'azione concreta". Quello di Fondazione Carolina - la Onlus impegnata per il benessere dei minori online - non è un atto censorio, ma risponde alla necessità di far fronte alla sconfitta dei parental control e alla crisi della genitorialità. Una debacle messa nudo dai social e, soprattutto, dalle decine di segnalazioni che gli esperti per la sicurezza digitale delle nuove generazioni hanno raccolto da tutta Italia. "Mio figlio ha picchiato la sua amichetta mentre giocava a Squid Game". "A mia figlia hanno rovesciato lo zaino fuori dalla finestra dell'aula perché ha perso a Squid Game, non vuole più uscire di casa. "I miei figli non sono stati invitati alla festa del loro compagno, perché non vogliono giocare a Squid Game". Sono solo alcune delle testimonianze arrivate a Fondazione Carolina; un campione allarmante rispetto ad una serie che racconta violenza, alienazione e dipendenze con la semplicità dei giochi d'infanzia.

Gli autori della petizione sembrano rendersi conto che il problema non è tanto la serie, quanto la "crisi della genitorialità", leggasi genitori incapaci di educare i figli, nonché l'inutilità del controllo parentale dei contenuti in un epoca in cui questi possono raggiungere gli utenti attraverso una moltitudine di canali differenti, ma non hanno trovato altra soluzione che quella di proporre la censura di Squid Game, manifestando una grossa impotenza di fronte alla realtà attuale.

Non a caso la stessa Netflix suggerisce la visione della serie coreana per utenti sopra i 14 anni di età, eppure Squid Game, che sta battendo ogni record di visualizzazioni, impazza tra i giovanissimi. Il passaparola è inarrestabile, tanto che la serie diventa virale, anche tra i bambini. Continua il testo della petizione, che evidentemente non considera quanti tra i giovani hanno avuto accesso alla serie in modo indiretto, guardandone spezzoni condivisi sui social e non necessariamente sulla piattaforma di streaming video.

Petizione anti-Squid Game su Change.org