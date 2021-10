PS5 è la console più veduta a settembre nel Regno Unito, seconda Xbox Series X

La console più venduta a settembre nel Regno Unito è stata PS5, come certificato dai dati forniti da GfK. In seconda posizione troviamo Xbox Series X, mentre in terza Nintendo Switch. In generale è stato un buon mese per le vendite hardware, con tutte le piattaforme che hanno fatto registrare una crescita sensibile.

Il risultato di PS5 è dovuto a un aumento dei rifornimenti rispetto ai mesi precedenti. Si tratta della sua performance migliore dal periodo febbraio / marzo 2021. Anche l'aumento delle vendite di Xbox Series X è nato dai maggiori rifornimenti, segno che è ancora il più grosso problema della nuova generazione.

Fanalino di coda è Nintendo Switch, che comunque si è comportata bene, grazie alla riduzione di prezzo di 20 sterline applicato da Nintendo alla versione base della console, che ha tamponato la frenata dovuta all'arrivo a ottobre di Nintendo Switch OLED (i cui dati saranno elaborati appunto per il mese di ottobre).

In totale, nel 2020 e nel solo Regno Unito sono state vendute più di 1,6 milioni di console. una quantità superiore del 43,2% rispetto allo stesso periodo del 2020. Ovviamente nel periodo natalizio ci si aspetta un'ulteriore impennata. In termini di ricavi, nel corso dell'anno sono stati spesi 600 milioni di sterline sulle console, il 100% in più del 2020.

Parlando di accessori, il DualSense bianco, il controller ufficiale di PS5, occupa la prima posizione, seguito dal DualSense nero e dalle cuffie The Pulse 3D Wireless per PS4 e PS5. In quarta posizione troviamo il controller wireless bianco di Xbox.

Sempre dai dati di settembre, abbiamo appreso che FIFA 22 ha venduto il 77% delle copie in digitale.