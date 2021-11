Nintendo: Bowser dovrà pagare 4.5 milioni di dollari per cyber-crimini

Bowser si è dichiarato colpevole dei propri crimini contro Nintendo e ha accettato di pagare 4.5 milioni di dollari. Inoltre, il tribunale potrebbe decidere una condanna aggiuntiva di vari anni in prigione. Ovviamente non parliamo di Bowser, la nemesi di Super Mario, e nemmeno di Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, ma di Gary Bowser, un cyber-criminale.

Gary Bowser ha preso parte ad attività di hacking per creare, vendere e distribuire versioni modificate di Nintendo Switch e 3DS, che erano in grado di eseguire giochi ROM. Il gruppo di cui Bowser era parte è stato attivo dal 2013 all'agosto 2020. Ovviamente questo tipo di procedura danneggia i guadagni di Nintendo e degli sviluppatori ed editori coinvolti: Nintendo è sempre ben attenta a difendere le proprie proprietà. La grande N aveva fatto causa a Bowser nell'aprile 2021.

Bowser da Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Bowser si è dichiarato colpevole dei propri cyber-crimini e ha accettato di pagare 4.5 milioni di dollari alla compagnia giapponese. "L'attività ha causato la perdita di almeno decine di milioni di dollari di proventi tramite la vendita dei dispositivi hackerati", si legge nel dossier. Si stima che le perdite causate alle parti coinvolte siano tra i 65 e i 150 milioni di dollari. Bowser afferma di aver ricevuto solo tra i 500 e i 1000 dollari al mese per la propria partecipazione, ma alcune entrate pubblicitarie aggiuntive hanno portato i suoi guadagni totali a circa 320.000 dollari.

"Il signor Bowser ha capito che la sua partecipazione all'impresa illegale ha danneggiato i detentori del copyright e del marchio, i produttori di console e altri che avevano diritto alle entrate derivanti non solo dall'uso delle console hackerate, ma anche dall'acquisto e dall'utilizzo di videogiochi protetti da copyright", continua il documento.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accetta di ignorare altri capi d'accusa contro Bowser come parte del patteggiamento, ma le sanzioni per i crimini per i quali si dichiara colpevole includono già due potenziali condanne a cinque anni di prigione. Se ci si concede una citazione: "So long Gary Bowser".

