Rocket League: arriva la BMW M240i, disponibile a breve

Psyonix e BMW hanno avviato una collaborazione che consentirà ai giocatori di acquistare e utilizzare la BMW M240i in Rocket League a partire dal 4 novembre 2021. La nuova auto sarà lanciata su tutte le piattaforme per le quali è disponibile il gioco.

Ma la collaborazione non si limita al nuovo veicolo, perché riguarda anche la scena eSport, con una sponsorizzazione e con il lancio del Torneo BMW Freestyle. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale, ma non prima di aver visto altre immagini:

Psyonix, lo studio di sviluppo di videogiochi di San Diego, e BMW hanno annunciato che la nuova BMW M240i sarà disponibile su Rocket League a partire dal 4 novembre su tutte le piattaforme! In aggiunta, la collaborazione si estende anche con lo sponsor in tandem a Rocket League Esports per la Rocket League Championship Series (RLCS) Regionale e introduce il Torneo BMW Freestyle.

L'elegante BMW M240i sarà acquistabile nel Negozio Oggetti prima che sia disponibile ai clienti nel mondo reale, e comprende le Ruote BMW M240i, l'Adesivo Metallizzato Thundernight, l'Adesivo Animato Uniti nella Rivalità, il Topper Cappello Bavarese, e lo Sfondo Giocatore BMW. La BMW M240i sarà venduta per 1100 Crediti dal 4 novembre fino al 10 novembre.

BMW sarà anche lo sponsor principale per il BMW Rocket League Open, ovvero il secondo torneo regionale nel circuito Europeo RLCS 2021-22, il quale si terrà dal 5 al 8 novembre. Prima che i migliori team europei RLCS si affrontino nel BMW Rocket League Open, 16 dei migliori freestyler al mondo di Rocket League sono stati invitati a competere nel Torneo BMW Freestyle che avrà luogo in due giornate con una classifica a eliminazione singola. I partecipanti avranno la possibilità di aggiudicarsi parte di un montepremi complessivo di $25,000. Il primo giorno della competizione sarà il 4 novembre e si concluderà dopo la seconda semifinale del BMW Rocket League Open il 7 novembre. Il BMW Rocket League Open e il Torneo BMW Freestyle potranno essere seguiti in diretta su Twitch.