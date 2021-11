Super Smash Bros. Ultimate è l'ultimo gioco della serie? Sakurai è incerto sul futuro

In un'intervista con Famitsu, di cui alcuni estratti si stanno diffondendo in rete, Masahiro Sakurai, il director della serie Super Smash Bros., afferma di non essere certo del futuro della serie e che addirittura potrebbe non arrivare un nuovo capitolo.

Con l'arrivo di Sora in Super Smash Bros. Ultimate si conclude il supporto post-lancio del gioco, quindi è naturale che i fan inizino a fantasticare sul prossimo capitolo della serie picchiaduro di Nintendo. In tal senso, le ultime dichiarazioni di Sakurai non sono molto incoraggianti.

"Non sto pensando a un sequel. Non ci penso ogni volta. Tuttavia, non posso dire con certezza che questa sia la fine di Smash. Ho bisogno di pensare se dovremmo realizzare un altro Smash Bros., con il rischio di deludere gli utenti", afferma il director.

Masahiro Sakurai, il director della serie Super Smash Bros.

E un eventuale nuovo capitolo senza Sakurai? Impossibile secondo il director, che non vede come Smash Bros. possa proseguire senza di lui. Sakurai afferma inoltre che in passato ha provato ad affidare le redini della serie ad altre persone, ma con scarsi risultati.

"Attualmente non vedo come Smash possa essere realizzato senza di me. Onestamente, abbiamo provato a lasciarlo a qualcun altro, ma non è andata bene. Se la serie continuerà, devo parlarne con Nintendo e discutere riguardo al fatto se un nuovo capitolo avrà successo o meno. Devo ragionare seriamente su questo topic."

Le parole di Sakurai suggeriscono che è già da tempo che pensa di allontanarsi dalla serie Super Smash Bros., magari per dedicarsi ad altri progetti o addirittura di abbandonare completamente il mercato dei videogiochi. Inoltre coincidono con le dichiarazioni dello scorso anno, dove il director affermava che Super Smash Bros. Ultimate potrebbe essere l'ultimo gioco della serie su cui lavora.