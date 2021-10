Super Smash Bros. Ultimate, update 13.0.0 con il DLC di Sora disponibile

Come da programma, Super Smash Bros. Ultimate si è aggiornato nelle ore scorse con l'update 13.0.0, la nuova patch che porta con sé anche il DLC di Sora da Kingdom Hearts come ultimo personaggio aggiuntivo per il roster, all'interno del Challenger Pack 11.

Come abbiamo visto durante la recente presentazione ai primi di ottobre, Sora è l'ultimo personaggio del gioco ed è stato aggiunto con il nuovo Challenger Pack su Nintendo Switch, inserendo dunque il protagonista di Kingdom Hearts come nuovo personaggio giocabile con tutta una serie di mosse specifiche e ovviamente la keyblade come arma.

Oltre a Sora, tuttavia, l'update 13.0.0 ha aggiunto anche altre caratteristiche al gioco attraverso una patch piuttosto estesa, che come al solito provvede ad effettuare alcune modifiche al bilanciamento generale e migliorare le performance di Super Smash Bros. Ultimate su Nintendo Switch.

Tra le ulteriori novità, segnaliamo l'introduzione di diversi spiriti tratti da Kingdom Hearts all'interno dello Shop nel menù: