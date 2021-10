Super Smash Bros. Ultimate, Sora è l'ultimo personaggio del gioco

Super Smash Bros. Ultimate ha visto pochi minuti fa l'annuncio dell'ultimo personaggio che si unirà al ricco roster del gioco Nintendo, rivelato come da tradizione dal director Masahiro Sakurai: si tratta di Sora, il protagonista della serie Kingdom Hearts.

Votato lo scorso anno dagli utenti giapponesi come il personaggio più desiderato per Super Smash Bros. Ultimate, Sora chiuderà un cerchio di sviluppo e supporto durato anni.

Disponibile dal 19 ottobre, Sora è stato introdotto da uno splendido trailer cinematografico che poneva il suo reveal come un vero e proprio evento per tutti i personaggi del gioco, per poi essere subito mostrato in azione da Sakurai con le immancabili sequenze di gameplay.

Le mosse di Sora sono tratte dal primo capitolo di Kingdom Hearts, mentre le varianti di colore del personaggio fanno riferimento ai diversi episodi della serie Square Enix: un'attenzione al dettaglio come al solito maniacale.

Poco prima del reveal del personaggio sono stati presentati anche tre nuovi costumi per i Combattenti Mii: si tratta del DOOM Slayer e di due skin tratte da Splatoon. Tutti e tre i contenuti saranno anch'essi disponibili dal 19 ottobre.

Dal lancio di Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch, nel 2018, i giocatori hanno accumulato più di 2,2 miliardi di ore di gioco nelle sue varie modalità, con più di 11,7 miliardi di incontri disputati offline e 7,8 miliardi di scontri online. Inoltre, tramite il Super Smash Bros. Ultimate: Fighters Pass, al gioco si sono aggiunti numerosi personaggi, scenari e brani musicali di serie che hanno scritto la storia dei videogiochi.

Il 19 ottobre, per l'ultima volta, un nuovo sfidante prenderà il suo posto al fianco di lottatori del calibro di Mario, Zelda, PAC-MAN, Sonic, Snake e Cloud, andando a completare una selezione di personaggi senza precedenti.

Nella presentazione finale dedicata al gioco, il director della serie Super Smash Bros. Masahiro Sakurai ha svelato che Sora della serie KINGDOM HEARTS sarà l'ultimo personaggio scaricabile per Super Smash Bros. Ultimate. La sua aggiunta segnerà la fine di uno straordinario viaggio di quasi tre anni, nel corso del quale storici personaggi del mondo videoludico sono andati ad arricchire la selezione di lottatori di questo picchiaduro.

Sora fa parte del Set sfidante 11, che include anche un nuovo scenario e una selezione di brani musicali della serie KINGDOM HEARTS. Il video ha presentato nei dettagli le mosse del nuovo personaggio e il suo scenario, La Fortezza Oscura.

Il Set sfidante 11, acquistabile anche separatamente, è disponibile come parte del Super Smash Bros. Ultimate: Fighters Pass Vol. 2, che include anche Min Min di ARMS, Steve e Alex di Minecraft, Sephiroth di FINAL FANTASY VII, Pyra/Mythra di Xenoblade Chronicles 2 e Kazuya della serie TEKKEN.

Super Smash Bros. Ultimate, Sora e Mario si stringono la mano

Il protagonista della serie KINGDOM HEARTS è Sora, un giovane che attraversa mondi Disney e Pixar brandendo il celebre Keyblade e affronta nemici chiamati Heartless per vincere l'oscurità e riportare la pace nei regni.

Il suo aspetto nei giochi della serie KINGDOM HEARTS, nonché le sue mosse aeree, sono stati perfettamente riprodotti sui campi di battaglia di Super Smash Bros. Ultimate, rendendolo un personaggio con uno stile di gioco unico e semplice da usare.

Sora può contare su un arsenale di mosse, riprese da KINGDOM HEARTS, che gli consentono di eccellere in aria nei combattimenti di Super Smash Bros. Ultimate, grazie anche a salti molto alti e a movimenti rapidi e aggraziati. Anche se viene lanciato facilmente dagli avversari, i suoi potenti attacchi basati sulle combo e sull'utilizzo del formidabile Keyblade lo rendono uno sfidante temibile.

Super Smash Bros. Ultimate, Sora in azione con la sua Keyblade

Grazie a combinazioni intuitive di pulsanti, Sora può eseguire un'ampia gamma di combo con il suo Keyblade, da attacchi frontali a mosse aeree o Smash laterali. È anche in grado di usare la Magia, proprio come in KINGDOM HEARTS.

I fan potranno riconoscere gli incantesimi Firaga, Thundaga e Blizzaga tramite cui Sora spara impressionanti raffiche di colpi capaci di coprire l'intero campo di battaglia. Con il suo Smash finale, "Sigillare la serratura", Sora spazza via gli avversari.

Il nuovo scenario incluso nel Set sfidante 11 si chiama "La Fortezza Oscura". Gli appassionati della serie KINGDOM HEARTS riconosceranno immediatamente questa ambientazione familiare, che ha un ruolo di primo piano in molti titoli della serie.

Verso il termine di un incontro, questo scenario dinamico con una piattaforma al centro trasporta i giocatori verso un'area speciale, ispirata al "Tuffo al cuore", dove appaiono alcuni celebri personaggi della serie KINGDOM HEARTS.

Super Smash Bros. Ultimate, uno guardo allo scenario La Fortezza Oscura

Dopo aver scaricato il Set sfidante 11, i giocatori potranno godersi anche nove brani musicali della serie KINGDOM HEARTS. Chi ha giocato a KINGDOM HEARTS Melody of Memory riceverà anche un brano aggiuntivo, "Dearly Beloved -Swing Version-".

Il set include inoltre un nuovo tabellone degli spiriti con personaggi di KINGDOM HEARTS come Riku, Kairi e Roxas. Separatamente, saranno disponibili anche nuovi elementi aggiuntivi per Guerrieri Mii a pagamento: il Doom Slayer, Octoling (Parrucca) e Giudigatto (Cappello).

Dal 5 al 24 ottobre 2021, i giocatori che acquistano Super Smash Bros. Ultimate, il Fighters Pass, il Fighters Pass Vol. 2 o i singoli Set sfidante, inclusa la Pianta Piranha, otterranno punti d'oro di My Nintendo doppi.