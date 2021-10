NVIDIA GeForce RTX: un bundle per Marvel's Guardians of the Galaxy e il DLSS su Alan Wake Remastered

In arrivo il 26 ottobre, Marvel's Guardians of the Galaxy, provato dal nostro Pierpaolo Greco qualche giorno fa, godrà di pieno supporto per ray tracing e DLSS. Proprio per questo è stato scelto da NVIDIA per un nuovo bundle che permetterà di ricevere in omaggio il titolo di Eidos-Montréal acquistando, per un periodo di tempo limitato, un sistema laptio o desktop idoneo equipaggiato con una GPU NVIDIA GeForce RTX 3000. Esce inoltre oggi Alan Wake Remastered, la riedizione con grafica rivista del classico Remedy tutto incentrato sul dualismo tra luce e oscurità.

Il bundle di Marvel's Guardians of the Galaxy è dedicato a laptop e desktop, in vendita tramite alcuni distributori italiani raggiungibili dal sito ufficiale dell'iniziativa, equipaggiati con NVIDIA GeForce RTX 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti, 3070, 3060 Ti e 3060. Tutta la gamma quindi, a partire da sistemi pensati per il 1080p senza compromessi, per arrivare a sistemi che possono dare soddisfazione in 4K o garantire framerate vertiginosi alle risoluzioni inferiori.

Il DLSS garantisce guadagni prestazionali netti con Alan Wake Remastered

Oggi esce inoltre Alan Wake Remastered, qui la nostra recensione, che riporta in pista un titolo con cui Remedy ha confermato la propria abilità nello sviluppo di action in terza persona estremamente coinvolgenti, dopo l'exploit dei primi due indimenticabili Max Payne. Il tutto valorizzato da nuovi modelli, nuove texture e nuovi effetti, incluso il supporto per l'upscaling DLSS che garantisce incrementi prestazionali netti, fino al doppio rispetto alle performance base nel caso della risoluzione 4K.