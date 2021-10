Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Series X|S, Xbox One e PC in arrivo su Xbox Game Pass nelle prime settimane di ottobre 2021 per gli abbonati al servizio. I titoli in questione sono Totally Accurate Battle Simulator, The Procession to Calvary, Visage, Back 4 Blood, Destiny 2: Oltre la Luce, Ring of Pain, The Riftbreaker e The Good Life.

Tra le novità di ottobre 2021 per gli abbonati a Xbox Game Pass spicca senza dubbio Back 4 Blood, che al lancio, 12 ottobre, sarà disponibile nel catalogo del servizio. Il nuovo sparatutto multiplayer di Turtle Rock Studios è fondamentalmente il seguito spirituale dell'apprezzata serie Left 4 Dead e vedrà squadre da quattro giocatori unire le forze per sopravvivere a orde di zombie e altre mostruosità putrefatte, oppure di darsi battaglia in un'accesa modalità PvP umani contro zombie. Per saperne di più, vi consigliamo di leggere le nostre impressioni sulla beta.

Destiny 2: Oltre la Luce sarà invece disponibile anche per i giocatori PC. È l'ultima massiccia espansione dell'MMO di Bungie. I giocatori esploreranno Europa, il satellite ghiacciato di Giove, e brandiranno il potere dell'Oscurità grazie alle classi della stasi. Ovviamente ci sono anche tonnellate di contenuti, tra cui Assalti e Incursioni, che terranno i giocatori impegnati per numerose ore mentre aspettano l'arrivo de La Regina dei Sussurri.

Xbox Game Pass, i giochi in arrivo nella prima metà di ottobre 2021

Ecco l'elenco completo dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di ottobre 2021:

Oltre alle novità in arrivo nelle prime settimane di ottobre, vi ricordiamo che da pochi giorni sono disponibili su Xbox Game Pass anche Marvel's Avengers, Scarlet Nexus e AI: The Somnium Files.

Microsoft ha inoltre confermato l'elenco dei giochi che lasceranno il catalogo del servizio il prossimo 15 ottobre, come segnalato pochi giorni fa da Wario64, ovvero:

Gonner2 (Cloud, Console e PC)

Heave Ho (PC)

Katana Zero (Cloud, Console e PC)

Scourgebringer (Cloud, Console e PC)

Tales of Vesperia HD (Console e PC)

The Swords of Ditto (PC)

Che ne pensate, siete soddisfatti della prima mandata di titoli in arrivo a ottobre 2021 nel catalogo di Xbox Game Pass? Fatecelo sapere nei commenti.