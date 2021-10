Mix & Match riparte stasera con Gabriella, Claudio di Biagio e Fabrizia Malgieri

Per chi non li conoscesse, gli ospiti sono Claudio Di Biagio un regista, autore e interprete all'avanguardia. Poi, come dicevamo, ci sarà anche Gabriella Giliberti, volto noto di Multiplayer, ma anche critica cinematografica e video & content creator. Infine ci sarà Fabrizia Malgieri, una giornalista cinema-dipendente e games addicted.

Il tema della puntata saranno i pirati, le streghe e i cacciatori di taglie, ma si parlerà anche di Metroid Dread e soprattutto della Milan Games Week, con tutte le ultime novità. Per esempio di dovrebbe parlare di come accedervi, dei biglietti e di tutto il resto.

A fare gli onori di casa ci sarà, come sempre, Carmine del Grosso, autore e stand up comedian. Mix & Match è uno show divertente, irriverente e stimolante. Anche in questa seconda stagione il videogioco diventa così il pretesto per rompere il ghiaccio e mettere a proprio agio gli ospiti, per creare un confronto culturale, come un mezzo per raccontare l'attualità.

Ci sarete?