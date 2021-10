Beyond Good & Evil 2 è vivo e vegeto: Ubisoft assume nuovi sviluppatori

Nonostante sia scomparso dai radar da tempo, Beyond Good & Evil 2 a quanto pare è ancora vivo e vegeto, con Ubisoft che sta cercando nuovi sviluppatori che diano man forte al team che sta lavorando all'atteso sequel.

Come riporta GameRant, Ubisoft ha pubblicato diversi annunci di lavoro sul suo sito ufficiale, in cui cerca varie figure da integrare nel team di Beyond Good & Evil 2, tra cui 3D programmer, gameplay programmer e concept artist. Il team in questione è situato negli studi di Ubisoft Paris, che ha realizzato o co-sviluppato titoli come Ghost Recon: Breakpoint, Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Just Dance 2021 e Watch Dogs: Legion.

Beyond Good & Evil 2, uno degli artwork condivisi da Ubisoft negli anni

Insomma a quanto pare lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 procede e il team si sta espandendo, probabilmente in vista della nuova presentazione promessa da Ubisoft durante un recente incontro con gli azionisti.

È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo visto in azione il gioco, per la precisione nel 2018, e l'uscita di scena di Michel Ancel non ha rappresentato una notizia confortante per quanto riguarda la buon riuscita del progetto. Tuttavia sapere che lo sviluppo sta quantomeno procedendo è rassicurante.