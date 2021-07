Beyond Good & Evil 2 è ancora vivo e progredisce, verrà ripresentato da Ubisoft

Beyond Good & Evil 2 a quanto pare sta andando avanti con lo sviluppo, con il progetto che "procede bene" secondo quanto riferito da Ubisoft nella sua recente conferenza dedicata agli investitori, durante la quale il publisher ha parlato della volontà di effettuare una nuova presentazione del gioco nel prossimo futuro.

È passato ormai parecchio tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto informazioni ufficiali su Beyond Good & Evil 2 e l'uscita di scena di Michel Ancel non ha rappresentato propriamente una notizia confortante per quanto riguarda il progetto, dunque i dubbi sono sicuramente leciti sullo stato di salute del gioco.

A quanto pare non c'è da preoccuparsi, secondo quanto riferito da Ubisoft nel corso della conferenza, dalla quale però non arrivano notizie precise al di là del semplice fatto che lo sviluppo "procede bene" e che pare ci sia intenzione di effettuare una nuova presentazione, probabilmente con una build più avanzata, prossimamente.



Le informazioni in questione vengono riportate da Benji-Sales e da ZhugeEX, il quale aggiunge anche che Ubisoft ha in programma il rilascio di un gioco free-to-play mobile per il trimestre che si concluderà il 31 marzo 2022, tra i progetti previsti per il prossimo futuro dal publisher.

Di recente abbiamo saputo che Ubisoft Montpellier, il team di Beyond Good & Evil 2, lavora anche a un gioco non annunciato, per il resto gli aggiornamenti sullo stato di salute del titolo che era diretto da Ancel sono praticamente gli stessi che erano arrivati lo scorso ottobre, quando Ubisoft aveva già affermato che lo sviluppo stava procedendo bene.

L'ultima volta che abbiamo visto Beyond Good & Evil 2 in azione era per il quinto streaming degli sviluppatori, il quale ha però suscitato una certa delusione nei fan visto che non aveva svelato nulla di nuovo.