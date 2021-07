Lone Echo 2: data di uscita per il nuovo gioco VR di Ready at Dawn

Lone Echo 2 ha una data di uscita fissata per il 24 agosto 2021 e questa è un'ottima notizia per tutti gli appassionati di giochi VR, visto che il titolo di Ready at Dawn arriva come seguito di uno dei migliori giochi recenti per tali dispositivi, almeno per quanto riguarda i visori Oculus.

Lone Echo 2 è dunque praticamente in arrivo, con lancio previsto per il 24 agosto e prezzo di 39,99 dollari, previsto esclusivamente per le piattaforme Oculus, almeno per il momento. Il gioco è sviluppato per Oculus Rift ma può essere giocato "pienamente", in base a quanto riferito, anche con Oculus Quest utilizzando Oculus Link attraverso Air Link, purché si abbia un PC con hardware in grado di sostenere il carico di lavoro.

Gli acquirenti di Lone Echo 2 otterranno anche uno chassis gratuito per il loro avatar all'interno di Echo VR, in grado di replicare quello di Jack presente all'interno del gioco, ovvero il VEGA X-3. Nel nuovo gioco, il protagonista è ancora Jack, nuovamente accompagnato da Liv all'interno di una nuova avventura.

Anche in questo caso si tratta di muoversi e agire all'interno di varie ambientazioni fantascientifiche comprese zone con gravità zero e controlli particolarmente avanzati all'interno dello spazio tridimensionale, il tutto appositamente progettato per i dispositivi VR.

Lo scorso aprile abbiamo visto un nuovo trailer con periodo di uscita per Lone Echo 2, seguito di uno dei giochi più apprezzati e premiati per quanto riguarda l'ambito VR, da parte degli autori di The Order: 1886.