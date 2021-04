Lone Echo 2, nuovo trailer e periodo di uscita su Oculus Quest 2

Lone Echo 2, il nuovo episodio della serie sviluppata da Ready at Dawn, si è mostrato con un nuovo trailer su Oculus Quest 2 e contestualmente è stato annunciato il suo periodo di uscita: arriverà questa estate.

Il talentuoso team di sviluppo, entrato a far parte degli Oculus Studios, ci coinvolgerà dunque in una nuova avventura in realtà virtuale ambientata nello spazio.

Jack e Liv tornano in Lone Echo II, in uscita quest'estate sulla piattaforma Rift e sulla piattaforma Quest per chi gioca con Oculus Link o Air Link.

Con tutte le tue caratteristiche preferite di Lone Echo, il sequel ti riporta sugli anelli di Saturno per esplorare un vasto mondo a zero gravità, usare strumenti high-tech per superare le sfide e scoprire i misteri del lontano futuro.