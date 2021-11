Nintendo Switch la console più venduta in USA a ottobre 2021

La console più venduta a ottobre 2021 sul mercato USA è stata Nintendo Switch, grazie al lancio di Nintendo Switch OLED, il nuovo modello con schermo più grande. La console ibrida di Nintendo ha prevalso sia dal punto di vista delle unità venduta, sia da quello dei ricavi.

PS5 rimane la console che ha prodotto più ricavi nel corso dell'anno, mentre Nintendo Switch quella che ha venduto più unità.

In totale, gli americani hanno speso l'82% in più in hardware da gioco rispetto all'anno scorso, raggiungendo i 472 milioni di dollari. Nei primi dieci mesi del 2021 hanno speso un totale di 3,9 miliardi di dollari in hardware.

Come già riportato, il gioco più venduto del mese è stato Far Cry 6, seguito da Back 4 Blood. In terza posizione troviamo Metroid Dread, che ha fatto segnare un ottimo risultato.

Visto che normalmente la questione unità vendute / ricavi desta parecchia confusione, spieghiamo brevemente con un esempio a prova di videogiocatore (si scherza, naturalmente): una console che costa 100€ e vende 100 unità produce 10.000€ di ricavi, mentre una console che costa 200€ e vende 70 unità produce 14.000€ di ricavi. Quindi, la prima ha venduto di più in termini di unità, ma ha prodotto meno ricavi della seconda, in virtù del prezzo inferiore. Attenzione perché si parla di ricavi e non di profitti. Questi ultimi sono inferiori o superiori a seconda del margine di guadagno del produttore su ogni unità venduta. Ad esempio se sulla console da 100€ il margine fosse 20€, mentre su quella da 200€ fosse 10€, la prima avrebbe prodotto profitti per 2.000€, mentre la seconda per 700€, pur avendo quest'ultima dei ricavi sostanzialmente più alti. Naturalmente tutto questo discorso è una semplificazione di processi molto complessi, che non si riducono mai a cifre così nette e scontate.