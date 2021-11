Halo Infinite: il trailer "Lightbringers" racconta la storia di un gruppo di minatori

È stato pubblicato un nuovo trailer dedicato ad Halo Infinite. Parliamo del terzo episodio della serie "Archivi dell'UNSC", chiamato "Lightbringers". In questo video si parla della storia dietro la creazione dell'esoscheletro di Master Chief.

"Dopo un bombardamento su un sito di scavo dell'UNSC, minatori coloniali si sono offerti volontari per estrarre un metallo critico per la creazione dell'esoscheletro di Master Chief, pur sapendo che la caverna era a rischio di collasso." La serie Archivi dell'UNSC di Halo Infinite mira a "raccontare storia di umanità ed eroismo" dell'universo di gioco, che non siano legate direttamente a Master Chief.

Diteci, cosa ne pensate del video creato da Microsoft? Si tratta di un buon modo per presentare il gioco e il mondo narrativo alla base?

Abbiamo anche visto un trailer live-action che ci mostra come è nato il rampino di Master Chief. Parlando invece della data di uscita, il multiplayer uscirà a sorpresa in anticipo a novembre?