Call of Duty Vanguard: trailer dedicato alla versione PS5 e alle funzioni uniche

Sony ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Call of Duty Vanguard e, più precisamente, alla versione PS5 dello sparatutto. Il filmato si concentra sulle innovazioni garantite dal controller DualSense di PlayStation 5 e non solo. Potete vedere il video qui sopra.

Il trailer di Call of Duty Vanguard afferma che, tramite il feedback aptico del DualSense, sarà possibile percepire "l'impatto del combattimento" direttamente sulle mani. Con i grilletti adattivi, invece, è possibile sentire i colpi di proiettile partire dalla canna delle armi. Viene poi mostrato l'headset ufficiale Pulse 3D, che permetterà di "sentire il caos della guerra".

Nella nostra recensione, infine, vi abbiamo spiegato che "La campagna single player di Call of Duty: Vanguard riprende la struttura tradizionale della serie, rinunciando alle novità di Black Ops Cold War e puntando piuttosto su di un quartetto di personaggi: dal punto di vista narrativo l'idea funziona, ma la breve durata dello story mode non consente di riservare spazio sufficiente a ognuno di loro sul fronte del gameplay; e così molte meccaniche finiscono per essere solo accennate, chiuse nel recinto di una progressione fortemente scriptata, che gli sviluppatori fanno poco per mascherare. Per fortuna ci pensa il comparto multiplayer a risollevare la situazione, grazie ai tanti contenuti già disponibili al lancio, a un approccio divertente e a un sistema di progressione solido."