Pragmata rinviato, non uscirà nel 2022

Capcom ha annunciato di aver rinviato Pragmata, che non ce la farà a uscire nel 2022. La nuova data d'uscita è stata spostata al 2023. Purtroppo non è stata specificata. Per indorare la pillola, Capcom ha pubblicato un nuovo artwork del gioco. Vediamolo:

Pragmata, un nuovo artwork con la bambina

Purtroppo il comunicato con il triste annuncio non riporta molti dettagli sul perché del rinvio. Stando a quanto scritto, il team di sviluppo vuole che Pragmata sia un'avventura indimenticabile, ma è davvero tutto qui.

Fortuna vuole che di Pragmata non si conoscesse ancora il giorno di lancio, quindi il rinvio ha sicuramente meno impatto sulle attese del pubblico. Nondimeno dispiace di sapere che non potremo giocare a una delle poche nuove proprietà intellettuali di Capcom degli ultimi anni prima del 2023.

Per il resto vi ricordiamo che Pragmata è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X e S. Già in passato era stato rinviato. Più recentemente Capcom aveva confermato che lo sviluppo del gioco procede bene.