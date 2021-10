Capcom: Resident Evil 3 è stato un successo, Pragmata procede bene

Capcom ha pubblicato un lungo documento di riepilogo delle sue attività nell'ultimo quarto fiscale, da cui sono emersi alcuni dati interessanti, come ad esempio che Resident Evil 3 è considerato un successo e che lo sviluppo di Pragmata procede bene.

Di base viene confermato che le operazioni remake degli ultimi anni hanno avuto un grande successo. Resident Evil 3 non ha venduto tanto quanto Resident Evil 2, ma è andato comunque molto bene. Per Pragmata, di cui non si è visto più nulla, il discorso verte interamente sullo sviluppo, affidato a giovani talenti. Purtroppo non vengono svelati nuovi dettagli sul gioco.

Centrale per la strategia di Capcom è il RE Engine, che l'editore giapponese sta continuando a evolvere e che userà per altri giochi. Nel resoconto viene accennato anche all'arrivo di DLC per Monster Hunter Rise, un grande successo per Nintendo Switch, e per Resident Evil Village, titolo che ha trainato i risultati dell'ultimo quarto fiscale grazie alle sue ottime vendite.