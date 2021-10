Classifica giapponese: PS4 ottiene le prime due posizioni software, OLED è la console più venduta

Famitsu ha condiviso i dati di vendita del mercato nipponico. La classifica giapponese software ci indica che PS4 ha ottenuto le prime due posizioni, con giochi tipicamente orientali. In ambito hardware, invece, a dominare è sempre Nintendo Switch OLED.

Vediamo prima di tutto la classifica giapponese dei giochi più venduti della settimana terminata il 24 ottobre 2021 (tra parentesi le vendite totali):



[PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (Aniplex, 10/14/21) - 15,996 (110,845) [PS4] Blue Reflection: Second Light (Koei Tecmo, 10/21/21) - 14,048 (Nuovo) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 10,155 (2,879,734) [NSW] Metroid Dread (Nintendo, 10/08/21) - 9,999 (119,018) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 9,360 (4,469,716) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 8,695 (4,103,819) [NSW] Blue Reflection: Second Light (Koei Tecmo, 10/21/21) - 8,380 (Nuovo) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 8,306 (2,243,119) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 6,581 (6,909,879) [NSW] Pokémon Sword and Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) - 6,280 (4,169,875)

L'unico nuovo gioco della settimana apparso della classifica giapponese è Blue Reflection Second Light, un gioco di ruolo a turni in stile Persona. La versione più venduta, come potete vedere, è quella PS4, quasi il doppio rispetto a Switch.

La console di Nintendo però domina il resto della classifica, con quasi tutti giochi esclusivi. Troviamo Ring Fit Adventure, il recente Metroid Dread, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons e Pokémon Spada e Scudo. Potete vedere che le cifre di vendita totali per questi giochi, anche solo in territorio nipponico, sono notevoli. Sommando le vendite digitali, non condivise da Nintendo purtroppo, arriveremmo a numeri incredibili.

Passando all'hardware, ecco la classifica di vendite delle console per lo stesso periodo di riferimento:



Switch OLED Model - 61,169 (242,072) Switch - 38,658 (17,267,673) PlayStation 5 - 11,526 (951,035) Switch Lite - 8,295 (4,106,660) Xbox Series S - 3,815 (45,675) PlayStation 5 Digital Edition - 2,754 (182,857) PlayStation 4 - 462 (7,814,542) New 2DS LL (incluso 2DS) - 449 (1,175,772) Xbox Series X - 74 (64,992)

Dovremo vedere la prossima settimana i risultati di Mario Party Superstars: ecco le recensioni internazionali, l'esclusiva Switch è disponibile da ora.