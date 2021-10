Multiversus: nuove immagini del picchiaduro crossover di Warner Bros trafugate

Multiversus continua a svelarsi a pezzetti, sebbene il titolo non sia mai stato annunciato ufficialmente, questa volta con alcune immagini che potrebbero essere autentiche, trapelate da qualcuno che potrebbe essere un tester impegnato sul progetto.

Potete trovare le immagini su ResetEra a questo indirizzo, con il grosso rischio che vengano cancellate a breve, considerando che, se fossero vere, significherebbero una chiara infrazione di un qualche NDA firmato dall'autore delle foto, visto che sembra trattarsi di documentazione legata al testing del gioco.

Nonostante sembrasse un rumor decisamente fantasioso e poco credibile, questo Multiversus continua a comparire nelle voci di corridoio e sembra essere confermato anche da diverse fonti note. In questo caso abbiamo a che fare con quella che sembra una documentazione allegata a una forma di alpha testing del gioco, visto che ci sono anche istruzioni relative al funzionamento e ai controlli.

Da quanto è possibile vedere, sembra trattarsi di un picchiaduro cross-over sullo stile di Smash Bros., con livelli che contengono piattaforme e strutture diverse che aggiungono un po' di movimento allo scenario, consentendo possibilità di spostamento e attacchi da diversi fronti durante il match.

Tra i personaggi è possibile scorgere Wonder Woman, Jake di Adventure Time, Gandalf e riferimenti a Rick and Morty in uno dei livelli visibili. In base alle informazioni trapelate con queste immagini, sembra che siano presenti nel roster anche Shaggy di Scooby-Doo, Garnet di Steven Universe, Arya di Game of Thrones e vari altri super-eroi e villain dalle serie DC Comics.

Dopo l'immagine condivisa dal pro-player, arriva dunque anche quest'altra testimonianza a sostegno dell'esistenza di Multiversus, anche se la cosa è tutta da verificare. Nel frattempo, sappiamo che il marchio è stato registrato da Warner Bros.