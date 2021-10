Multiversus: pro-player condivide un'immagine del gioco, autentica a suo dire

Recentemente, tramite Reddit è stato condiviso un leak legato a un nuovo gioco picchiaduro in stile Smash Bros sviluppato da Warner Bros. Si chiamerebbe Multiversus e i leak sono stati corroborati da Jeff Grub. Ora, un pro-player di Smash condivide quella che, a suo dire, è un'immagine del gioco, che potete vedere qua sotto.

Come potete vedere, tra i vari personaggi provenienti da franchise legati a Warner Bros. vi sono Steven Universe, Batman, Harley Quinn, Superman, Wonder Woman, Jake e Finn da Adventure Time, Gandalf, Rick da Rick & Morty, Tom & Jerry, Bugs Bunny e Shaggy. Inoltre, vi è un personaggio originale creato per il gioco, secondo la fonte. Le icone mostrano anche dei simboli, che probabilmente indicato il tipo di combattente: possiamo vedere un simbolo di uno scudo, un pugno, una sorta di palla di fuoco o proiettile e una aureola con ali angeliche e un altro simbolo poco chiaro, che sembra esser e una sorta di rampino o un strana spada. Sembra credibile che indichino archetipi come corpo a corpo, difesa, attacchi dalla distanza e personaggi con capacità curative.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di un rumor. L'immagine potrebbe essere falsa. Il pro-player ha anche condiviso un secondo tweet nel quale viene mostrata la scritta "Questo video contiene contenuto di proprietà di Warner Bros. Entertainment, che lo ha bloccato per questioni di copyright". Questa scritta dovrebbe provenire da un video creato dal giocatore, bloccato a suo dire da Warner Bros.

Come detto, il picchiaduro di Warner Bros è reale per Grubb, ma nel leak c'è un errore.