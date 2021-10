ASUS ROG: tutte le nuove schede madri Z690 per i processori Intel Alder Lake

L'evento ASUS ROG Break All Limits si è affiancato al reveal ufficiale dei processori Intel Alder Lake, qui il nostro speciale dedicato, con la presentazione delle nuove schede madri ASUS ROG Z690, tutte pensate per sfruttare a fondo i nuovi processori Intel di dodicesima generazione inclusi DDR5, interfaccia PCIe 5.0 e nuove opzioni di overclock. Inoltre ASUS ha presentato i nuovi alimentatori ASUS ROG Thor da 850, 1000 e 1200 W oltre a due monitor da gioco, l'ASUS ROG Strix XG309CM 21:9 1080p da 200 Hz e l'ASUS ROG Strix XG276Q, un classico 16:9 1080p ma da 200 Hz di refresh. Ma il ruolo di protagonista tocca alle schede madri, illustrate modello per modello.

ASUS ROG Maximus Z690 Extreme

Il top di gamma guarda sia al lusso che all'overclock estremo con una mostruosa alimentazione da 24+1 fasi, componentistica interamente premium e dispositivo USB ROG True Voltician che permette di visualizzare in modo diretto tensioni, velocità di clock e dati assortiti. Ma garantisce anche il massimo dell'overclock automatico in funzione dell'AI Overclocking offrendo un bagaglio a tutto tondo conm WiFi 6E, due porte Ethernet di cui una da 10 Gb/s, Tynderblolt 4, USB 3.2 da 2000 MB/s e slot PCIe Slot Q-Release per il rilascio con un click delle schede PCIe.

ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial

La versione Glacial della ROG Maximus Z690 Extreme riguarda il colore, ma la presenza di un blocco a liquido trasparente che copre l'area del socket e i tre slot M.2 integrati. Il tutto condito dal nuovo displey LED AniMe Matrix che può caricare animazioni e dati di vario genere e si affianca all'immancabile OLED LiveDash da 2 pollici che permette di visualizzare informazioni didebug e parametri di sistema.

Una parte dei dispositivi presentati all'ASUS ROG Break All Limits

ASUS ROG Maximus Z690 Apex

Il top di gamma per gli overclocker è estrema in ogni senso, tanto da rinunciare a due slot per la memoria in modo da garantire il massimo del segnale alle DDR5 installate. Garantisce inoltre accesso manuale assoluto ai parametri di overclock, senza per questo rinunciare a un bagaglio a tutto tondo che include due slot M.2 integrati, due slot M.2 aggiuntivi e un altro slot, PCIe 5.0, sulla scheda di espansione ROG Hyper M.2 in dotazione. Il tutto condito da WiFi 6E integrato e 2.5 Gb Ethernet, Thunderbolt 4, connettori RGB in quantità e SLOT PCIe Q-Release.

ASUS ROG Maximus Z690 Formula

La prima particolarità di questo modello, sempre di lusso, è l'illuminazione Moonlight White pensata per dare un'alternativa a chi non apprezza le tonalità scure. Ma parliamo comunque di un modello pensato per le prestazioni estreme che equipaggia VRM da 20+1 fasi, dissipatore premium CrossChill EK III e connettività di ultima generazione completa.

ASUS ROG Maximus Z690 Hero

Anche in questo caso l'alimentazione è da 20+1 fasi con componentistica premium che promette prestazioni al top e anche in questo caso c'è una particolarità estetica che riguarda l'illuminazione Polymo sulla cover I/O. Questa infatti è attraversata da intricati motivi che garantiscono effetti RGB particolari e molto luminosi. Il tutto senza rinunciare a WiFi 6e, porta da 2.5 Gb/s, triplo slot M.2, doppio slot M.2 aggiuntivo via scheda ROG Hyper M.2, Thunderbolt 4, audio di alto livello ePCIe Slot Q-Release.

ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WiFi

Scendiamo di un gradino e arriviamo in zona gaming ma comunque con un modello che promette prestazioni al top con un'alimentazione da 18+1 fasi e comunque doppio connettore ausiliario per la CPU in modo da garantire ampi margini di alimentazione e quindi overclock. Spicca inoltre la dissipazione migliorata che copre anche lo slot M.2 PCIe 5.0. Ci sono poi altri due slot M.2 e anche inq uesto caso una scheda ROG Hyper M.2 con altri due slot M.2 PCIe 4.0. Il tutto sempre contidot da Wi-Fi 6E, Ethernet 2.5 Gb/s e USB 3.2 da 2000 MB/s.

ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WiFi

Stessa identica connettività ma 16+1 fasi di alimentazione per un modello più economico che rinuncia al PCIe 5.0 integrato ma garantisce comunque overclock di alto livello, WiFi 6E, DAC Audio Savitech SV3H712 con cancellazione del rumore bidirezionale gestita dall'IA. Non mancano inoltre il nuovo slot PCIe Q-Release, il pulsante BIOS FlashBack e il pulsante CMOS Clr, garantendo ampie possibilità di sperimentazione.

La spettacolare ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial con dissipazione a liquido

ASUS ROG Strix Z690-G Gaming WiFi

In questo caso parliamo di un modello micro-ATX, più compatto ma comunque in grado di sfruttare af ondo tutte le CPU Intel di dodicesima generazione grazie a un'alimnetazione da 14+1 fasi che gode di dissipazione massiccia sia sul backpanel che sul VRM. Il tutto senza rinunciare a Wifi 6E integrato, Ethernet 2.5 Gb/s, USB Type-C da 2000 MB/s e illuminazione in quantità.

ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4

Le prime rinunce arrivano con un modello che rinuncia a DDR5 e WiFi 6E, ma torna a un'alimentazione da 16+1 fasi da 80 ampere con doppio connettore ausiliario per la CPU, puntando a combinare risparmio, prestazioni elevate e overclock, con BIOS FlashBack e CMOS Clr a fare da materasso, con un modello che è particolare anche per la colorazione Moonlight White.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WiFi

La chiusura tocca al modello ITX che si accontenta di un'alimentazione da 10+1 fasi, ma porta nel mondo dei compatti pieno supporto per la memoria DDR5, connettori di alimentazione della CPU di alto livello e condensatori di qualità senza rinunciare a AI Overclocking, doppio slot M.2 con dissipatori integrati, WiFi 6E, prota Ethernet da 2.5 Gb/s, doppia porta Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e 5 porte USB standard, offrendo una dotazione completa di quasi tutto nonostante le piccole dimensioni.