Marvel's Guardians of the Galaxy bloccato a 30 fps su Xbox Series S dopo la patch

Marvel's Guardians of the Galaxy ha ricevuto una patch che blocca il gioco a 30 fps su Xbox Series S. Il punto è che in precedenza il titolo puntava ai 60 fps, dunque parliamo di un aggiornamento peggiorativo.

Come abbiamo scritto nella recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy, sulle console next-gen l'action adventure sviluppato da Eidos Montreal dispone di due modalità grafiche, a 4K e 30 fps oppure a 1440p e 60 fps.

Su Xbox Series S il gioco doveva "accontentarsi" di 1080p e 60 fps, ma per qualche motivo gli sviluppatori hanno deciso di inserire un blocco a 30 fotogrammi, forse per evitare tearing o cali rispetto al target.

Molto probabilmente i 60 fps su Xbox Series S non venivano raggiunti oppure si verificavano dei problemi particolari in determinate situazioni: riusciamo a spiegarci la cosa solo in questi termini.

Eidos Montreal non ha ancora rilasciato dichiarazioni in proposito, vedremo cosa diranno e se c'è la possibilità che i 60 fotogrammi vengano ripristinati su Xbox Series S.