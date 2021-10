Eternals è il film Marvel Cinematic Universe con il voto più basso su Rotten Tomatoes

Eternals è diventato il film del Marvel Cinematic Universe con il voto più basso di sempre su Rotten Tomatoes, almeno al momento della scrittura. Sulla prima piattaforma, il lungometraggio ha ottenuto un 66%, andando a pari merito con Thor: The Dark World.

Come vi avevamo segnalato, anche le recensioni delle principali testate su Metacritic hanno proposto opinioni alquanto diverse, con giudizi positivi che si accompagnano a voti estremamente negativi come quello del New York Post che afferma: "Subito dopo la vittoria dell'Oscar come miglior regista per Nomadland, Chloé Zhao ha vomitato uno dei peggiori film del Marvel Cinematic Universe di sempre." Queste le parole che accompagnano il 25/100 della testata.

Angelina Jolie da Eternals

Ovviamente l'opinione della stampa non è sempre identica a quella del pubblico. Un giudizio oggettivo potrebbe non interessare ai fan sfegatati del genere, come dimostra ad esempio Venom Let There Be Carnage, che - pur avendo ottenuto un 60% dalla critica - ha potuto contare su un 83% di apprezzamento del pubblico su Rotten Tomatoes e ha incassato un miliardo di dollari al botteghino secondo i report.

Eternals sarà nelle sale italiane il 3 novembre 2021. Solo allora il pubblico potrà dire se concorda con la critica o meno. Nel frattempo, potete leggere la recensione di Movieplayer.