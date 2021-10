Venom: 5 cose da sapere sul simbionte della Marvel

I due film sono... complicati da inquadrare, mettiamola così. Esistono in una specie di limbo slegato dal Marvel Cinematic Universe degli Avengers targati Disney, poiché c'è un'intricata questione di diritti che divide le proprietà intellettuali Marvel tra la casa di Topolino e quella di PlayStation, ma se le due pellicole in questione sono abbastanza mediocri, per non dire bruttine, è anche vero che restituiscono un pelo di dignità cinematografica a un personaggio molto importante che finora ne ha avuta poca.

L'ultimissimo fotogramma nel trailer di Marvel's Spider-Man 2 , che abbiamo visto nel corso del PlayStation Showcase settembrino, ha fomentato i fan del Tessiragnatele videoludico confermando l'entrata in scena di Venom, un personaggio che, per assurdo, è persino più amato e famoso di Miles Morales . Le ragioni sono molteplici, ma è difficile spiegarle a chi non ha vissuto l'affascinante quanto strampalato percorso che ha portato Venom a diventare uno dei personaggi di punta nell'immaginario Marvel, talmente importante che Sony gli ha dedicato un film tutto suo nel 2018. Del film di Ruben Fleischer arriva nelle sale, proprio in questi giorni, anche un sequel, diretto però da Andy Serkis.

Venom, però, riscosse un tale successo di pubblico e critica che Marvel decise di tentare una strategia diversa, invece di ritagliargli un posto di villain occasionale. E così, in una storia del 1993, Spider-Man salva la moglie di Eddie, Anne Weying e i due rivali stabiliscono una sorta di tregua. Venom diventa così una specie di vigilante in una collana tutta sua, un antieroe sulla falsariga del Punitore - col quale condivide lo schema di colori, dopotutto - che non si fa scrupoli per raggiungere i suoi scopi. La storia editoriale di Venom è estremamente articolata, anche perché di tanto in tanto cambiava ospite: tra il 2005 e il 2009, per esempio, è stato lo Scorpione a legarsi col simbionte, mentre tra il 2011 e il 2016 è toccato a Flash Thompson , l'ex compagno di scuola di Peter Parker. Oggi, invece, Eddie Brock possiede i poteri del cosiddetto Re in Nero e può controllare ogni simbionte nell'alveare sparso per la galassia.

A disegnarlo fu inizialmente Todd McFarlane - il creatore di Spawn, tra le altre cose - che predilesse un design a tinte horror, esacerbato poi dal disegnatore Erik Larsen , che lavorò ulteriormente su dettagli come la lingua e le zanne aguzze. Il personaggio, per certi versi, non era poi neppure così originale: era letteralmente un contraltare dell'Uomo Ragno come potevano esserlo l'Anti-Flash e Bizzarro della Distinta Concorrenza per Flash e Superman rispettivamente.

L'entità aliena, però, rimase in circolazione, legandosi a una pletora di personaggi Marvel e offrendo alla Casa delle Idee innumerevoli occasioni di What if? e storie strampalate. L'ospite più famoso e importante, però, resta Eddie Brock , un giornalista che incolpava Spider-Man delle proprie sfortune e che trovò nel costume nero un'occasione di riscatto, trasformandosi nel mostruoso villain chiamato Venom.

Solitamente la paternità di Venom si attribuisce a David Michelinie e Todd McFarlane, che l'hanno introdotto nell'universo Marvel col numero 300 di The Amazing Spider-Man del maggio 1988. Scavando più a fondo, però, si scopre che l'idea risale al 1982 e a un lettore di nome Randy Schueller che aveva immaginato per l'Uomo Ragno un costume nero di molecole instabili (la stessa materia che compone i costumi di alcuni supereroi come i Fantastici Quattro). Il responsabile editoriale di allora, Jim Shooter , aveva letteralmente comprato l'idea di Schueller per poche centinaia di dollari e solo qualche anno dopo l'aveva effettivamente messa in pratica nel corso del crossover Secret Wars.

Venom al cinema

Agent Venom è, in realtà, l'ex bullo Flash Thompson

Venom e Venom: La furia di Carnage sono una sorta di reboot per questo personaggio Marvel, visto che è già comparso come villain in Spider-Man 3 di Sam Raimi. In quel film, il simbionte arrivava sulla Terra con un meteorite che si schiantava proprio dove Peter Parker e Mary Jane Watson stavano passando una romantica serata insieme. Il parassita era quindi saltato sul motorino di Peter e in seguito si era legato a lui di nascosto... sì, okay, diciamo che questa soluzione narrativa davvero poco plausibile, ma del resto Spider-Man 3 non è certo uno dei cinecomic più apprezzati nella storia del cinema. Inesauribile fonte di meme, il film di Raimi aveva usato Venom prima come "lato oscuro" di Spider-Man/Peter Parker - e vabbè, la scena della cosiddetta "evil dance" la conosciamo tutti - e poi come villain vero e proprio, legandolo all'Eddie Brock interpretato da Topher Grace.

Chiusa la parentesi Raimi - Venom e Eddie muoiono nello scontro finale - il simbionte scompare dalla scena cinematografica per molti anni. È assente nel primo reboot targato Sony, The Amazing Spider-Man, sebbene una scena cancellata suggerisse la sua presenza nel sequel mai realizzato, e non appare né in Spider-Man: Homecoming né in Spider-Man: Far from Home.

Venom in Spider-Man 3 di Sam Raimi

La faccenda è infatti complicata, ma in buona sostanza Sony aveva comprato Spider-Man da Marvel nel '98 o giù di lì, e solo negli ultimi tempi l'ha ceduto in una specie di comodato d'uso a Marvel Studios e Disney con una serie di intricati accordi che essenzialmente consentono alla casa di Topolino di fare film con Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno che milita negli Avengers, senza però impedire a Sony di avere lo stesso attore nei suoi film incentrati sugli altri personaggi acquisiti nel pacchetto Spider-Man, come appunto Venom oppure Morbius e Kraven il cacciatore.

Con tutto questo parlare di multiversi, nuova frontiera del cinecomic sia in casa Marvel sia in casa DC Comics, nulla impedirebbe di vedere il Venom di Tom Hardy e lo Spider-Man di Tom Holland insieme. Il futuro, comunque, è abbastanza incerto. Il prossimo film Marvel Studios incentrato sul Tessiragnatele, Spider-Man: No Way Home, sembrerebbe essere l'ultimo di questa tornata, mentre Venom: La furia di Carnage, complici anche la pandemia e le restrizioni varie, ma soprattutto la sua mediocre qualità, non sta incassando granché al botteghino. E sinceramente Morbius e Kraven sono personaggi con troppo poco appeal per giustificare questo strano universo cinematografico di Spider-Man senza Spider-Man. L'unica certezza che abbiamo è che non smetteremo di vedere Spider-Man al cinema in un modo o nell'altro, ma per quanto riguarda Venom in questo momento è difficile prevedere il futuro del franchise.