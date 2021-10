Super Smash Bros. Ultimate, Sora spinge le vendite su eShop

Super Smash Bros. Ultimate sta godendo di una spinta nelle vendite digitali grazie al debutto di Sora, l'ultimo personaggio scaricabile: il gioco è tornato sul podio della classifica eShop dopo parecchio tempo dall'ultima volta.

Disponibile da oggi in Super Smash Bros. Ultimate, Sora è stato in effetti votato come il personaggio più desiderato dai fan in Giappone, dunque non stupisce che sia stato in grado di dare un sostanziale contributo al successo del gioco.

Dopo l'ottimo lancio nel 2018, il titolo diretto dall'instancabile Masahiro Sakurai torna dunque a occupare un posto di rilievo nella classifica eShop, terzo dopo l'eccellente Metroid Dread (qui la recensione) e la sorpresa rappresentata da Nickelodeon All-Star Brawl (qui la recensione).

Con l'arrivo di Sora si chiude, dopo appunto tre anni, l'ambizioso piano di aggiornamenti per Super Smash Bros. Ultimate (la recensione, a proposito), che hanno portato il roster di questo capitolo a imporsi come il più ricco di sempre.

Sempre a proposito di Sora, gli utenti Nintendo potranno rivederlo fra non molto dato che la serie completa di Kingdom Hearts arriverà su Switch in versione cloud.