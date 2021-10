Kingdom Hearts, la serie completa in uscita su Nintendo Switch in versione cloud

Kingdom Hearts approderà anche su Nintendo Switch con la serie completa in versione cloud, nella fattispecie Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3 + Re:Mind.

L'annuncio è arrivato durante la presentazione dell'ultimo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate, per bocca del game director Masahiro Sakurai, che ha parlato di una grande occasione per i possessori di Nintendo Switch.

I tre giochi non hanno ancora una data di uscita e immaginiamo non debutteranno prima del prossimo anno, considerando che il trailer mostrato da Sakurai includeva sequenze tratte dall'edizione PS4 dei titoli in questione.

Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX è una raccolta contenente un totale di sei "esperienze" della serie, con i primi due capitoli in versione Remix e spin-off collegati.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue è invece un raccolta comprendente Kingdom Hearts: Dream Drop Distance HD, Kingdom Hearts 0.2 Birth By Sleep: A Fragmentory Passage e Kingdom Hearts Chi: Back Cover (movie), un film che racconta la storia dei Foretellers, collegandosi alle origini della storia e a Kingdom Hearts: Unchained Chi.

Kingdom Hearts 3, infine, è l'ultimo capitolo della saga e nella versione cloud per Nintendo Switch includerà anche l'espansione Re:Mind.