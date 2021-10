Boris su Disney+: al via le riprese della quarta stagione, ecco il cast

Le riprese dell'attesissima quarta stagione di Boris, che sarà disponibile in esclusiva su Disney+, sono finalmente iniziate. Ecco i dettagli su cast e trama.

Come confermato da un comunicato stampa di Disney, le riprese della quarta ragione di Boris sono iniziate ieri a Roma. La serie è scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Per chi si fosse perso le tre precedenti stagioni e il film (siete ancora in tempo per recuperare!), Boris è una serie cult comedy che racconta con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo della televisione e del cinema italiani.

Le prime tre stagioni erano ambientate nel backstage della serie italiana low budget "Gli Occhi del Cuore", mentre la quarta racconterà il ritorno della storica troupe, capitanata da René Ferretti. Tuttavia sono passati molti anni e le cose sono molto cambiate. Ora infatti a dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme di streaming, come affronteranno questo "nuovo mondo" i protagonisti?

Come confermato dal comunicato stampa di Disney, per la quarta stagione di Boris torneranno quasi tutti i protagonisti storici. Francesco Pannofino dunque riprenderà il ruolo del regista René Ferretti, Caterina Guzzanti quello dell'assistente alla regia Arianna dell'Arti, Pietro Sermonti quello del divo Stanis La Rochelle, Paolo Calabresi sarà il capo elettricista Biascica e Carolina Crescentini vestirà nuovamente i panni di Corinna, giusto per citarne alcuni.

Boris: la quarta stagione, sono iniziate le riprese

Ecco il cast completo, in ordine alfabetico, che include sia i protagonisti delle passate stagioni e alcune new-entry: Luca Amorosino, Giulia Anchisi, Valerio Aprea, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Astrid Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini, Carolina Crescentini, Cecilia Dazzi, Massimo De Lorenzo, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Francesco Pannofino, Cristina Pellegrino, Edoardo Pesce, Alessio Praticò, Karin Proia, Andrea Purgatori, Carlo Ruggeri, Andrea Sartoretti, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi e Nina Torresi.

Boris è una serie originale Disney+ ed è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle. Le riprese si svolgeranno a Roma per 9 settimane. La nuova stagione si aggiungerà alle prime tre, già disponibili su Disney+.