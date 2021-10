PS5: PlayStation London Studio al lavoro su un gioco multiplayer in esclusiva

PlayStation London Studio sta assumendo nuovo personale per un gioco multiplayer in esclusiva PS5 attualmente in sviluppo.

Come apprendiamo dal sito ufficiale, lo studio in questo momento sta cercando le seguenti figure: Lead Character Artist, Lead Online Programmer, Lead Technical Artis, Procedural Technical Artist, Senionr AI Programmer e un Senion Level/Mission Designer.

"London Studio sta costruendo un team da cima a fondo per un nuovo gioco online per PlayStation 5. Siamo immensamente fieri del livello qualitativo a cui aspiriamo e stiamo cercando di mettere insieme il team giusto che ci proietti nel futuro. I nuovi arrivati si uniranno al momento giusto per plasmare i nostri piani per un progetto di cui siamo molto appassionati", il commento di PlayStation Studios riportato negli annunci lavorativi sopracitati.

Per il momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli in merito a questa misteriosa esclusiva multiplayer per PS5, ma dalle parole dello studio il progetto sembrerebbe in una fase ancora embrionale, quindi potrebbero volerci anni prima di saperne di più in merito. In ogni caso questa è l'ulteriore conferma che Sony sta pian piano cercando di affermarsi anche nel mercato dei giochi multiplayer.

Di recente Sony ha acquisito Bluepoint Games, team specializzato in remaster, che secondo un insider al momento sta lavorando sia a un remake di Bloodborne che a Bloodborne 2.