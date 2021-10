Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, trailer italiano per L'Infestazione

Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty: Warzone vedranno domani, 20 ottobre, l'arrivo dell'evento L'Infestazione, celebrato con un trailer live action in italiano che fa il verso al reboot del film Scream, nei cinema a gennaio 2022.

Dopo aver dichiarato guerra ai cheater con un messaggio minaccioso, Call of Duty si prepara dunque all'ormai tradizionale appuntamento con Halloween e da questo punto di vista il video non delude: vedere per credere.

Nel filmato vediamo infatti un giocatore di Call of Duty che risponde a una misteriosa telefonata. Dall'altro capo una voce gli chiede quale sia la sua zona preferita per il lancio, e quando il ragazzo risponde "Superstore", la voce gli fa: "E allora come mai ti trovi a Graveyard in questo momento?"

L'immancabile comparsa del maniaco mascherato e l'uccisione col coltello avviene in questo caso solo virtualmente, ma è ugualmente dolorosa. Non è dunque un caso che il motto dell'evento sia "Combatti la paura con le cattive maniere".

Gioca all'evento e completa sfide e modalità per sbloccare ricompense evento esclusive, una nuova arma, e una bella dose di spaventi.