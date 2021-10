Spider-Man: No Way Home, altri due villain confermati per il film

Spider-Man: No Way Home vedrà la presenza di altri due villain dopo quelli già presentati, in maniera eloquente o meno, per il nuovo film prodotto da Sony con Tom Holland.

Considerato dal regista alla stregua di Avengers: Endgame nell'ottica dello Spiderverse, No Way Home segnerà il clamoroso ritorno del Dottor Octopus interpretato da Alfred Molina, ma non solo.

Nel trailer di debutto del film, che potete rivedere qui sotto, ci sono infatti dei chiari indizi che rimandano all'Electro di Jamie Foxx e al Green Goblin di Willem Dafoe. Quali sono dunque i nuovi villain?

Si tratta del Lizard di Rhys Ifans e dell'Uomo Sabbia di Thomas Haden Church, comparsi rispettivamente in The Amazing Spider-Man e in Spider-Man 3. Magari compariranno nel prossimo video?

L'uscita di Spider-Man: No Way Home nelle sale cinematografiche italiane è attesa per dicembre 2021.